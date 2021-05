Prenotazione vaccino anti covid over 50, si aprono ufficialmente le liste

Roma, 10 maggio 2020 – A partire da lunedì è possibile effettuare la prenotazione del vaccino anti covid anche per gli over 50. Sebbene alcune regioni abbiano già aperto le liste anticipando le indicazioni del generale Figliuolo, ora sono arrivate le comunicazioni ufficiali e presto inizieranno le somministrazioni per le persone nate fino al 1971.

Prenotazione vaccino anti covid over 50, via alle prenotazioni

“Stiamo aspettando 17 milioni di vaccini: sono in arrivo e arriveranno con cadenza settimanale. Le vaccinazioni nelle aziende partiranno più avanti quando avremo maggiore disponibilità di dosi e dopo aver messo in sicurezza gli over 65 e i fragili. Da lunedì cominceranno le prenotazioni per gli over 50. Siamo in un tunnel e stiamo lentamente cominciando a intravedere la luce”, ha dichiarato il commissario per l’emergenza Figliuolo. Anche per quanto riguarda la prenotazione del vaccino anti covid per gli over 50, il meccanismo da seguire sarà quello della gradualità.

Questo significa che saranno recepite, fermo restando la priorità per le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. Alcune regioni, tuttavia, come il Veneto, il Piemonte, la Campania, la Sicilia, il Lazio, avevano già aperto le liste nei giorni scorsi. In Veneto, per esempio, la prenotazione per gli over 50 è iniziata venerdì scorso. La Lombardia, invece, parte oggi con la fascia di cittadini che vanno dai 50 ai 59 anni: l’operazione coinvolgerà circa 1,59 milioni di cittadini.

