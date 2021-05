Lamorgese: “Per l’estate serve un meccanismo di ricollocamento dei migranti in Ue”

Roma, 11 maggio 2021 – Colloquio telefonico tra il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ed il commissario europeo per gli Affari Interni Ylva Johansson dopo gli sbarchi di migranti degli ultimi giorni.

In attesa che venga definito il nuovo Patto europeo per asilo e immigrazioni, l’Italia chiede che venga attivato per l’estate “un meccanismo temporaneo di solidarietà tra gli Stati membri dell’Ue, intenzionati ad aderire, e finalizzato al ricollocamento dei migranti salvati in operazioni di ricerca e soccorso in mare”.

Lo ha chiesto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese alla commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, nel corso di un colloquio telefonico. E’ quanto si apprende dal Viminale.

“Ho parlato oggi con la ministra italiana Luciana Lamorgese e davanti a questa enorme quantità di persone che arrivano in pochissimo tempo c’è bisogno di solidarietà nei confronti dell’Italia e chiedo agli altri Stati membri di sostenere i ricollocamenti”. Lo ha detto la commissaria Ue agli Interni, Ylva Johansson, durante un punto stampa. “So che è più difficile” gestire i flussi migratori “durante la pandemia, ma è possibile farlo ed è ora di mostrare solidarietà all’Italia”, ha spiegato.