Progetto SPRInt: una formazione rivolta a sindacati e patronati per l’inclusione di persone migranti

Roma, 5 settembre 2024 – L’iniziativa è mirata a rafforzare le competenze di coloro che operano a favore di persone migranti e rifugiate, con l’obiettivo di garantire servizi di accoglienza e inclusione più efficaci, innovativi e tempestivi.

L’attività è in linea con gli obiettivi di SPRInt volti ad offrire una risposta coerente che supporti la Prefettura di Roma e tutti i servizi dedicati ai cittadini migranti, in termini di esigibilità dell’accoglienza, accesso alle procedure e riconoscimento dei diritti.

La formazione, che si terrà dal 17 settembre al 19 novembre 2024, presso la sede di Programma integra in via S. Antonio Gianelli, 19/a, è rivolta specificamente a operatori dei servizi di Patronati e Sindacati sul territorio della Città Metropolitana di Roma. I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire una vasta gamma di temi cruciali per l’inclusione sociale e i diritti delle persone migranti, compresi i minori stranieri non accompagnati.



Per consultare il programma completo visita il Portale Programma Integra



Iscrizione e modalità di partecipazione

La formazione è aperta a un massimo di 25 partecipanti. Per iscriversi, è necessario compilare il form online entro il 12 settembre 2024; le domande saranno accettate in base all’ordine di arrivo



L’iniziativa è promossa dal SPRInt, guidato dalla Prefettura di Roma, in partenariato con Programma integra e Croce Rossa Italiana



Fonte: Programma Integra / Integrazione Migranti