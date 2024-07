Programmi di formazione all’estero: le proposte si presentano online

Roma, 9 luglio 2024 – Cambia la procedura per presentare proposte di Programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero, la cui frequenza consente ai lavoratori stranieri di entrare in Italia al di fuori delle quote del decreto flussi, come previsto dal Testo Unico dell’Immigrazione (art.23 del D.Lgs. 286/1998).

La proposte vanno ora presentate online, attraverso l’applicativo Piattaforma Ingressi Formati all’estero accessibile al portale Servizi Lavoro al link https://servizi.lavoro.gov.it. La piattaforma telematica consente anche di ricercare le proposte già presentate, verificandone lo stato di avanzamento, e di gestirle, ad esempio integrando la documentazione.

È disponibile online un Manuale per i soggetti proponenti. Descrive come accedere alla piattaforma, la home, tutte le funzionalità e la sezione dedicata all’assistenza.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti