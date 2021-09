Proroga assegno unico: fino a quando sarà possibile presentare la domanda

Roma, 29 settembre 2021 – Questa mattina il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga rispetto ai termini di scadenza per presentare la domanda di assegno unico temporaneo 2021 per figli minori. Grazie alla deroga, infatti, la si potrà consegnare fino al 31 ottobre. Vediamo tutti i dettagli.

Proroga assegno unico, come presentare domanda

La domanda per l’assegno unico, grazie alla proroga, quindi, potrà essere inoltrata fino al 31 ottobre 2021. La si può presentare tramite il sito web dell’Inps accedendo tramite lo Spidocchiantesi, la Carta d’identità elettronica 3.0, la Carta nazionale dei servizi. E’ necessario, inoltre, essere in possesso del Pin Inps rilasciato entro ottobre 2020. Inoltre, è possibile anche recarsi agli Enti di patronato. Una volta entrati nel sito, basta inserire il codice fiscale dei figli minori, verificare che l’ISEE sia in corso di validità e mettere l’Iban sulla quale accreditare le somme. Il pagamento sarà effettuato con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con Iban o libretto postale intestati al genitore richiedente.

L’assegno unico è destinato alle famiglie con figli minori a carico alla quale non spetta l’assegno per il nucleo familiare. Si tratta di lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti necessari per ottenere l’Anf. In caso di genitori separati o divorziati con affido condiviso, poi, il pagamento è suddiviso al 50% tra i due genitori o effettuato a un unico genitore se è stato stipulato un accordo.

