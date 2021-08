Prorogate fino al 30 agosto le misure restrittive per gli ingressi da Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka

Roma, 16 agosto 2021 – Il Ministero della salute con un’ordinanza del 29 luglio scorso ha prorogato fino al 30 agosto le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare sono state prorogate le misure restrittive già in vigore per gli ingressi in Italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei quattordici giorni precedenti in Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka.



Confermata anche la quarantena di 10 giorni per i Paesi extraeuropei, fatta eccezione per quelli della lista raccomandata dall’Ue per i quali la quarantena è ridotta a 5 giorni. Confermata la mini quarantena anche dalla Gran Bretagna i cui certificati vaccinali e di guarigione potranno essere utilizzati ai fini del green pass sul territorio italiano.

Per i Paesi europei e dell’area Schengen, oltre che per Canada, Giappone, e Stati Uniti è stato prorogato il regime di ingresso con requisiti della certificazione verde.

INFO: Integrazione migranti – Ministero del Lavoro e delle politiche sociali