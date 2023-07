Prorogati gli aiuti sul caro bollette fino a settembre: le tariffe di gas e luce dovrebbero rimanere stabili

Roma, 4 luglio 2023 – Il governo italiano ha annunciato la proroga degli aiuti sul caro bollette fino a settembre, stanziando un budget di 800 milioni di euro. Questa decisione mira a fornire ulteriore sostegno ai consumatori nel contesto della crisi energetica in corso. Nonostante la proroga, la situazione rimane critica e si prevede un potenziale aumento dei prezzi del metano in autunno, anche se non ai livelli dell’anno scorso.

La riduzione dell’Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano, l’azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas e l’aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento e per l’energia prodotta con il gas metano saranno confermate per il terzo trimestre. Inoltre, il bonus sociale rafforzato per gli sconti sulle bollette di luce e gas sarà prorogato fino al 30 settembre 2023. Queste misure sono destinate ai clienti con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro per le famiglie con più di quattro figli.

Secondo il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, l’impatto di questa proroga sugli importi delle bollette della luce dovrebbe essere minimo. Si prevede una variazione compresa tra -0,5% e +1% per il mercato tutelato, che coinvolge un terzo degli utenti, mentre per il mercato libero le società energetiche si adatteranno alle decisioni prese da Arera, l’autorità di regolamentazione per energia reti e ambiente.

Per quanto riguarda il gas, invece, si prevede una diminuzione del 2% delle tariffe all’inizio di luglio, quando Arera comunicherà l’aggiornamento della tariffa di giugno per il mercato tutelato. Arera terrà conto della proroga degli aiuti decisa dal governo nella definizione delle tariffe. Anche le società energetiche che operano sul mercato libero si adegueranno di conseguenza.

La proroga degli aiuti sul caro bollette fino a settembre offre un certo sollievo ai consumatori italiani, limitando le possibili variazioni delle tariffe di gas e luce nel breve termine. Tuttavia, è importante tenere presente che la crisi energetica non è ancora risolta, e potrebbero esserci nuovi sviluppi in autunno che potrebbero influenzare i prezzi del metano. Gli sforzi per garantire una fornitura energetica stabile e accessibile rimangono una priorità per il governo e le autorità competenti.