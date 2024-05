Nasce “Romagna Welcome”, un comitato per dare sostegno ai migranti che sbarcano a Ravenna

Roma, 27 maggio 2024 – In meno di un anno e mezzo, Ravenna ha aperto il suo porto a 11 sbarchi. L’ultimo è avvenuto questo sabato, e ad aspettare i migranti a bordo della nave Ong Life Support c’era anche Faenza Multietnica, un gruppo di volontari e attivisti che si impegna a fornire supporto e assistenza ai profughi che arrivano nel territorio romagnolo.

Migranti, 11esimo sbarco a Ravenna

“Contestiamo fortemente la scelta del governo di indirizzare le navi delle ONG in un porto lontano miglia e miglia dal soccorso facendo perdere tempo alle organizzazioni e prolungando l’agonia delle vittime soccorse. Questa scelta del governo ha un significato ben preciso: allontanare i soccorsi dal Mediterraneo. Ricordiamo infatti che nel 2023 sono morte 8 persone al giorno nel mediterraneo cercando di raggiungere l’Europa e indicare come porto di sbarco Ravenna significa allontanare i soccorsi per 5-6 giorni dal mediterraneo. Riteniamo che alla luce delle informazioni che il governo e tutte abbiamo, questa sia una scelta criminale.

È fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla questione, anche e soprattutto dopo le ipotesi (per ora fortunatamente abbandonate in seguito alle numerose manifestazioni di cittadini) di voler aprire un Centro di Permanenza per il Rimpatrio a Ferrara. Per questo come Faenza multietnica abbiamo deciso di creare il “comitato Romagna welcome”, per presidiare gli sbarchi e tenere monitorate le azioni in questo senso del governo”, ha dichiarato Faenza Multietnica, sottolineando le criticità che continuano a esserci intorno alle operazioni di soccorso dei migranti.

“L’organizzazione e la professionalità degli operatori a Ravenna è ineccepibile, ma è chiaro che il sistema di accoglienza In Italia vada riformato al più presto mettendo alla base i diritti umani e la libertà degli individui”, ha aggiunto inoltre.

