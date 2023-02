Ravenna, in arrivo la Ocean Viking con a bordo 84 migranti di cui 58 minori non accompagnati

in

Roma, 14 febbraio 2023 – E’ previsto per sabato 18 febbraio, intorno a mezzogiorno, l’arrivo di 84 migranti a Ravenna. I profughi sono stati salvati dalla Ocean Viking stamattina nelle acque a largo della Libia, e tra di loro ci sono anche 58 minori non accompagnati.

Migranti, in arrivo a Ravenna la Ocean Viking

I migranti quindi dovrebbero arrivare sabato al Terminal Crociere di Porto Corini, a Ravenna. Questa mattina sono stati trovati dalla Ocean Viking “su un gommone stracarico, in acque internazionali al largo della Libia. SosMedItalia e Ifrc si stanno occupando dei naufraghi che soffrono di disidratazione e ipotermia”, hanno fatto sapere dalla Ong. Come sottolineato, degli 84 migranti 58 sono minori non accompagnati, e hanno tra i 14 e i 17 anni, mentre gli altri 26 hanno tra i 18 e i 50 anni. La maggior parte di loro (70) proviene dal Gambia, 12 dalla Libia, uno dal Darfur e uno dal Nigeria.

Sempre questa mattina il Viminale ha informato il Prefetto Castrese De Rosa della città designata per lo sbarco. Una volta ricevuta la notizia, il Prefetto ha informato il sindaco di Ravenna Michele De Pascale e insieme hanno avviato le pratiche di accoglienza. E’ stato concordato, infatti, che le operazioni di sbarco e i primi soccorsi saranno effettuati presso il Terminal Crociere di Porto Corsini. Subito dopo l’arrivo, poi, i migranti saranno dislocati secondo un piano di ripartizione regionale e nazionale. Intanto, si sta anche verificando con la Prefettura di Bologna l’eventuale possibilità di accoglienza, anche parziale, nella regione Emilia-Romagna dei naufraghi, tutti uomini adulti, mentre per i minori verrà richiesta la ridistribuzione a livello nazionale a cura del Ministero dell’Interno.

