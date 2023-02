Migranti, Amnesty International: “Non convertite il decreto Ong in legge”

Roma, 14 febbraio 2023 – In una lettera congiunta, le associazioni del Tavolo Asilo e Immigrazione hanno chiesto al Parlamento italiano di non votare il disegno di legge di conversione di quello che ormai è diventato noto come il “Decreto Ong”. “L’Italia deve garantire una maggiore tutela dei diritti delle persone in cerca di protezione e non ostacolare chi salva i migranti che rischiano di morire in mare”, hanno sottolineato le associazioni.

Migranti, Amnesty International: “No al Decreto Ong”

“Il decreto ordina alle Ong di procedere allo sbarco subito dopo ogni operazione di salvataggio. Una misura che ostacola ulteriori salvataggi, contrastando con quanto sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. E che obbliga il capitano a prestare assistenza immediata alle persone in difficoltà. A questo si aggiunge la recente prassi governativa di assegnare come porti di sbarco luoghi lontani dalle aree di salvataggio. Di fatto, le Ong sono obbligate a trascorrere molto tempo in mare, con a bordo persone già in situazione di vulnerabilità. E senza poter effettuare altri salvataggi“, si legge nella nota pubblicata da Amnesty International.

“In assenza di uno sforzo di pattugliamento e soccorso statale italiano ed europeo, l’allontanamento forzato delle navi di soccorso delle Ong aumenta il rischio di perdita di vite umane in mare. Il decreto impone inoltre compiti eccessivi e ingiustificati al comandante della nave, che dovrebbe raccogliere i dati dei richiedenti asilo: un processo che è invece a carico degli stati e, come evidenziato dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, deve essere svolto solo dopo lo sbarco in un luogo sicuro e una volta soddisfatte le necessità immediate”, prosegue la nota.

“Chiediamo al governo italiano di ritirare immediatamente il decreto legge. Chiediamo a tutte le parlamentari e a tutti i parlamentari di opporsi al decreto e impedirne la conversione in legge. L’Italia deve garantire una maggiore tutela dei diritti e delle persone che cercano protezione”, hanno poi ribadito dal Tavolo Asilo e Immigrazione.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia