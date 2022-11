Razzismo a Fagnano Olana (Varese): i pazienti non accettano un “medico africano”

Roma, 15 novembre 2022 – Quanto può influire il colore della pelle in una professione? Visto quello che sta succedendo a Fagnano Olona, in provincia di Varese, al medico Enock Rodrigue Emvolo, la risposta è semplice: tanto. Una volta accettata la sostituzione al collega neo-pensionato Giacomo Navarra, infatti, in paese si è scatenato un temporale di razzismo caratterizzato da insulti e attacchi.

Razzismo a Fagnano Olana: i pazienti non vogliono un medico africano

“Il mio mestiere è curare le persone. Se in paese non mi vogliono, sono pronto ad andarmene. Parlerò con i miei superiori di Ats e in caso farò le valigie”, si è limitato a commentare Enock Rodrigue Emvolo. Dopo la sua nomina, infatti, il razzismo ha invaso Fagnano Olana: “Il medico è africano? Vada a pascolare le pecore“, ha dovuto leggere sui social il dottore camerunese laureato a La Sapienza di Roma.

Nel tentativo di placare gli animi, è intervenuto anche il sindaco Marco Baroffio, che immediatamente si è recato allo studio medico. “Ho parlato con il dottore, prima di tutto gli ho portato la solidarietà mia e di tutta la comunità. Dopo aver ascoltato la sua amarezza per quanto accaduto negli ultimi giorni e la sua volontà di voler lasciare, gli ho chiesto di pensarci e di restare. Con Ats e Asst stiamo anche lavorando per mettere il dottore nelle condizioni di lavorare al meglio”, ha fatto sapere. Dalla parte del medico e contro il razzismo divampato in paese si sono schierati anche Lega e Fratelli d’Italia: “Esprimiamo massima solidarietà al dottore. In un periodo in cui tra l’altro ci sono notevoli difficoltà a reperire personale medico sanitario è doppiamente assurdo quanto è successo. Spiace inoltre per un altro aspetto, ossia che Fagnano possa passare per un paese di ignoranti: salutiamo e incoraggiamo il dottor Emvolo a sorvolare su questi gravi atteggiamenti”, si legge in un comunicato.

