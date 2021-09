Reati in calo a Milano, Fiano (PD): “Un pugno allo stomaco per propaganda destra contro migranti”

Roma, 23 settembre 2021 – “I dati sulla criminalità a Milano che pubblica oggi Repubblica, sono un pugno nello stomaco per anni di propaganda della destra meneghina e nazionale. Da 10 anni a Milano e provincia la criminalità è in calo, e lo era anche prima degli effetti ovvi dovuti al lockdown. Parlano i numeri, in calo la delittuosità generale, gli omicidi, le rapine, i furti. In calo sostanziale gli slogan della paura che i vari Salvini e Meloni da anni veicolano in ogni loro intervento”.

Queste le dichiarazione del deputato democratico Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo.

“In più fa impressione il dato comunicato ieri al Senato dalla Ministra Lamorgese sulla penetrazione della mafia in Lombardia, e sulle nuove modalità del loro insediamento, vero problema centrale della criminalità nazionale e non certo quello sventolato ogni giorno dalle destre sui delitti compiuti da immigrati. Questi dati riguardano i dieci anni di giunte di centrosinistra a Milano e gli assessori del Pd che di sicurezza si sono occupati. Sempre grati alle forze dell’ordine e alla magistratura, ma evidentemente ce ne siamo occupati bene insieme”.