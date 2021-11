in

Roma, 29 novembre 2021 – “In un momento di difficoltà economica per tante famiglie italiane è bizzarro che occorra triplicare l’ingresso di immigrati che arrivano dall’estero per lavorare, c’è qualcosa che non funziona”.

Questo il primo commento di Matteo Salvini riguardo l’imminente nuovo decreto flussi in arrivo (probabilmente prima di Natale) sul tavolo del consiglio dei ministri.