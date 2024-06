Sbarcate a Porto Empedocle le bare di 12 migranti: cerimonia funebre sul molo

in

Roma, 10 giugno 2024 – Le bare contenenti i corpi di 11 migranti sono state sbarcate a Porto Empedocle, dopo essere state trasportate a Lampedusa nei giorni scorsi da due navi Ong. La cerimonia funebre, che ha incluso riti cattolici e islamici, si è svolta immediatamente sulla banchina alla presenza di autorità locali tra cui il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, il questore Tommaso Palumbo, e il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello.

Migranti, arrivate a Porto Empedocle 12 bare

Tra le altre, non è stata trasferita la salma della neonata di 5 mesi, morta per malnutrizione. Il corpo della piccola rimane nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana a Lampedusa. “Ci auguriamo che sia riconosciuta loro tutta la dignità possibile”, ha dichiarato Fulvia Conte, la coordinatrice dei soccorsi della Geo Barents. “Anche se sarà difficile sapere chi fossero visto il loro stato. Questa è l’ennesima tragedia che ci riconsegna dei corpi, vittime di un naufragio che probabilmente ha coinvolto molte più persone. È l’ennesimo segno tangibile delle conseguenze delle scelte politiche sui confini dell’Europa e dell’assenza di canali sicuri”, ha aggiunto poi.

Questi tragici eventi mettono in evidenza le devastanti conseguenze delle attuali politiche migratorie europee. E la necessità di creare percorsi sicuri per i migranti, per prevenire ulteriori perdite di vite umane nel Mediterraneo.

