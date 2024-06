L’importanza delle rimesse degli immigrati in Liguria: un sostegno fondamentale per le famiglie nei paesi d’origine

Roma, 10 giugno 2024 – Nel 2023, gli immigrati residenti in Liguria hanno inviato ai loro paesi d’origine rimesse per un totale di 312 milioni di euro. Questo dato, pur segnando una diminuzione del 4,8% rispetto all’anno precedente, rappresenta comunque una crescita significativa del 40,9% negli ultimi dieci anni. Le rimesse continuano a svolgere un ruolo cruciale nel sostegno economico delle famiglie nei paesi di origine, dimostrando l’importanza di questi flussi finanziari non solo a livello locale ma anche nazionale.

La Destinazione delle Rimesse

A livello nazionale, il Bangladesh emerge come la principale destinazione delle rimesse, con un totale di 1,2 miliardi di euro inviati complessivamente. Questo dato evidenzia come le comunità di immigrati, in particolare quelle bengalesi, contribuiscano in maniera significativa all’economia dei loro paesi d’origine. Accanto ai bengalesi, altre nazionalità che inviano denaro dall’Italia includono marocchini, filippini e senegalesi, tutti attivamente impegnati a migliorare le condizioni di vita delle loro famiglie nei paesi d’origine.

La Situazione in Liguria

Le rimesse inviate dalla Liguria rappresentano il 3,8% del totale nazionale, sottolineando l’importanza di questa regione nel contesto delle rimesse internazionali. Dalla sola provincia di Genova, gli immigrati hanno inviato 172 milioni di euro, rappresentando il 54,9% del totale regionale. Questo dato evidenzia come Genova sia un centro nevralgico per le attività economiche degli immigrati in Liguria.

L’Impatto Economico e Sociale delle Rimesse

Le rimesse inviate dagli immigrati superano spesso gli aiuti pubblici allo sviluppo e gli investimenti diretti esteri in molti paesi, giocando un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico e sociale. Questi flussi finanziari sono determinanti per migliorare le condizioni di vita nei paesi d’origine, contribuendo alla costruzione di case, all’istruzione e alle spese sanitarie. Le rimesse, quindi, non solo supportano le famiglie dei migranti ma contribuiscono anche alla crescita economica e allo sviluppo delle infrastrutture nei paesi di origine.



L’analisi delle rimesse inviate dagli immigrati residenti in Liguria mette in luce l’importanza di questi flussi finanziari nel contesto globale. Nonostante la leggera diminuzione registrata nel 2023, l’aumento complessivo del 40,9% negli ultimi dieci anni evidenzia una tendenza positiva che continua a sostenere le famiglie nei paesi d’origine. La Liguria, e in particolare Genova, giocano un ruolo cruciale in questo scenario, dimostrando come molti migranti lavorino duramente non solo per il proprio sostentamento ma anche per inviare denaro alle proprie famiglie, contribuendo così al benessere e allo sviluppo dei loro paesi d’origine.