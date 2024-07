Sbarchi di migranti in Spagna: 339 arrivi nel fine settimana

Roma, 22 luglio 2024 – Nel corso del fine settimana, la Spagna ha registrato diversi sbarchi di migranti in diverse località del paese. Secondo quanto riportato dai servizi sanitari e dall’agenzia di stampa Efe, il numero totale dei nuovi arrivati ammonta a 339 persone. Gli sbarchi hanno interessato le Isole Canarie, le Isole Baleari, Ceuta e alcune zone del sud della penisola iberica.

Questi approdi si aggiungono agli arrivi registrati venerdì scorso, quando oltre 240 persone sono giunte alle Canarie, almeno 30 a Ceuta e numerosi altri nella provincia di Granada. Complessivamente, dall’inizio dell’anno sono oltre 26.000 i migranti irregolari arrivati in Spagna, stando agli ultimi dati ufficiali.

La questione migratoria sarà al centro di una riunione tra il governo centrale e le amministrazioni regionali, prevista per oggi. La ministra dell’Inclusione, Elma Sainz, che presiederà l’incontro, ha dichiarato in un’intervista televisiva che “la sfida della gestione migratoria va affrontata come un’opportunità”. Ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sull’inclusione, ritenendola un elemento chiave per la gestione efficace dei flussi migratori.

L’aumento degli sbarchi di migranti mette in luce le continue difficoltà della Spagna nel gestire i flussi migratori. Le autorità sono chiamate a trovare soluzioni per accogliere e integrare queste persone nel tessuto sociale ed economico del paese. La riunione odierna sarà cruciale per definire strategie comuni e rafforzare la collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione dell’accoglienza.