Schinas (Ue): “Fare pieno uso del meccanismo di solidarietà per i migranti in Europa”

Roma, 23 novembre 2022 – “Dobbiamo fare pieno uso del meccanismo volontario di solidarietà che abbiamo concordato sotto la presidenza francese dell’Ue. Abbiamo approvato una dichiarazione di solidarietà’, e migliaia di ricollocamenti sono già disponibili”.

Queste le parole del vice presidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas, intervenendo al dibattito in Plenaria all’Eurocamera sul dossier migranti.

“Salvare chi è in difficoltà in mare è un obbligo per gli Stati membri indipendentemente da come si è finiti in quella situazione di difficoltà. Salvare vite è la priorità” – ha sottolineato Schinas.

“C’è un’ironia nel fatto che abbiamo tutto ciò che serve a portata di mano, ma solo apparentemente fuori portata. È come avere un paracadute ma scegliere di saltare fuori dall’aereo senza di esso”, ha spiegato il vice presidente della Commissione in Aula. Quindi Schinas ha aggiunto: “il patto sulla Migrazione e Asilo migliorerà la capacità dei nostri Stati membri di gestire la migrazione su un sistema basato sul diritto dell’Ue e sul metodo comunitario”.

“All’Italia dico che questa è una sfida europea e non italiana, dall’Europa serve più solidarietà. Francia e Germania non hanno rispettato le promesse sui ricollocamenti, cosi non si va avanti”, ha dichiarato il presidente del Ppe, Manfred Weber, durante il dibattito a Strasburgo. “Siamo alle porte di una nuova crisi migratoria, gli arrivi sono già superiori al 2016-2017. La politica migratoria europea finora ha fallito”, ha spiegato Weber.