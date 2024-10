Scontro tra politica e magistratura: il caso del centro migranti in Albania infiamma il dibattito

Roma, 21 ottobre 2024 – Il tema dell’immigrazione e l’accordo tra Italia e Albania sono al centro di un acceso dibattito politico, alimentato dalla recente decisione dei giudici della sezione immigrazione del tribunale civile di Roma. I giudici hanno negato la convalida del trattenimento di 12 migranti trasferiti dalla nave militare italiana Libra al centro di accoglienza a Shengjin, Albania, sollevando reazioni contrastanti tra il governo e le opposizioni.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha criticato duramente la sentenza, definendola “abnorme” e sottolineando che decisioni di questo tipo, che riguardano la sicurezza di uno Stato, non possono essere lasciate alla magistratura ma spettano alla “alta politica”. “La reazione della politica non è stata contro la magistratura ma contro il merito di questa sentenza”, ha spiegato Nordio, ribadendo che è compito del governo decidere quali Paesi siano sicuri o meno per i migranti.

Il ministro ha avvertito che decisioni simili rischiano di creare incidenti diplomatici, come nel caso della classificazione del Marocco come Paese non sicuro. Nordio ha sostenuto che seguendo tale logica, neanche gli Stati Uniti, dove vige ancora la pena di morte, potrebbero essere considerati sicuri. Ha aggiunto che tali questioni sono “squisitamente di politica estera” e ha annunciato che il governo intende prendere provvedimenti legislativi per evitare che la magistratura possa intervenire su queste materie.

L’attacco delle opposizioni: “Nordio deve dimettersi”

Le dichiarazioni di Nordio hanno scatenato una dura reazione dalle opposizioni, che ne chiedono le dimissioni. Il Partito Democratico, per voce di Debora Serracchiani e altri esponenti di spicco del partito, ha accusato il ministro di aver sferrato un attacco senza precedenti all’indipendenza della magistratura, violando il principio della separazione dei poteri sancito dalla Costituzione. “Un ministro della Giustizia che sferra un attacco così pesante alla magistratura non può rimanere al suo posto”, hanno dichiarato.

Anche il Movimento 5 Stelle ha criticato severamente il ministro, definendo il suo comportamento “una vergogna per l’Italia”. I rappresentanti pentastellati hanno accusato Nordio di non comprendere i rudimenti dell’ordinamento italiano ed europeo e di aver tradito il giuramento fatto sulla Costituzione. “Il governo risponde al popolo nei limiti stabiliti dal diritto, ma i giudici rispondono alla Costituzione”, hanno dichiarato.

Dalle file dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli ha espresso preoccupazione per le affermazioni di Nordio, definendole “di una gravità inaudita” e accusando il governo di intraprendere una deriva autoritaria volta a minare l’indipendenza della magistratura. “Ci troviamo ormai nell’anticamera del totalitarismo”, ha affermato Bonelli, aggiungendo che la richiesta di dimissioni per Nordio è ormai inevitabile.

Un dibattito sempre più infuocato

Il caso del centro migranti in Albania ha riportato a galla tensioni profonde tra il potere giudiziario e quello politico, toccando uno dei temi più divisivi nel panorama italiano: la gestione dell’immigrazione. Da una parte, il governo Meloni difende la sua politica di esternalizzazione dei flussi migratori, sottolineando la necessità di garantire la sicurezza nazionale. Dall’altra, le opposizioni e parte della magistratura criticano un approccio che ritengono violare diritti fondamentali e la stessa Costituzione italiana.

La questione rimane aperta, e la sfida tra potere politico e magistratura rischia di inasprirsi ulteriormente nei prossimi giorni, con possibili ripercussioni sia a livello nazionale che internazionale.