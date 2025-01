Scuola: entro il prossimo 10 febbraio le iscrizioni online alle prime classi per il 2025/2026

Roma, 27 gennaio 2025 – Fino al 10 febbraio 2025 sono aperte le iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2025/2026.

Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e facoltative per le scuole paritarie. Riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale regionali di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Sono disponibili anche i percorsi di studio della filiera tecnologico-professionale 4+2 e il nuovo indirizzo del liceo del made in Italy.

Per compilare le domande di iscrizione bisogna collegardi con un’identità digitale (SPID, CIE, CNS o eIDAS) alla piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/) del ministero dell’istruzione e del Merito (MIM), all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni. Sulla piattaforma ci sono le istruzioni, oltre che guide ai percorsi di istruzione, tutorial, statistiche utili (i percorsi di studio scelti, le competenze più richieste dal mondo del lavoro e i settori con maggiore offerta) e un servizio, “Scuola in Chiaro”, per esplorare la mappa di tutte le scuole.

Le iscrizioni online riguardano anche gli alunni con cittadinanza non italiana, che tra i banchi delle scuole di ogniordine e grado sono già oltre 900 mila, l’11% del totale degli studenti.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ricorda che i genitori stranieri privi di codice fiscale, o chiunque non abbia un pc con accesso a internet o una casella di posta elettronica possono recarsi presso la scuola prescelta per l’iscrizione oppure, in alternativa, presso la scuola che attualmente frequentano i figli: entrambe possono provvedere all’iscrizione online. Anche se il figlio non ha il codice fiscale, perché appena arrivato in Italia, si può comunque fare l’iscrizione online, perché il sistema genera un codice provvisorio che, in seguito, la scuola sostituirà con il codice fiscale definitivo.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti