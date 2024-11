Scuole, dal MIM 12,8 milioni per rafforzare l’insegnamento dell’italiano a studenti stranieri

Roma, 14 novembre 2024 – Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato lo scorso 12 novembre un decreto che stanzia 12,8 milioni di euro a favore delle scuole con classi in cui la presenza di studenti stranieri che entrano per la prima volta nel sistema scolastico italiano supera il 20%.

“Il decreto – ha dichiarato il Ministro – è un passo concreto e significativo verso un sistema educativo capace di includere realmente i ragazzi stranieri, non solo a parole. Come Ministero e Governo, siamo fermamente impegnati a garantire a tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro provenienza, uguali opportunità di successo scolastico e sociale”.

“Per contrastare la dispersione scolastica, che tra gli studenti stranieri ha raggiunto livelli preoccupanti superiori al 30%, a fronte del 9,8% degli italiani, offriamo misure concrete e risorse adeguate. Vogliamo che questi giovani abbiano accesso a percorsi formativi mirati per acquisire una solida conoscenza della lingua italiana, che è condizione essenziale per una effettiva integrazione”.

Una nota del MIM spiega che le risorse sono destinate allle scuole, previo avviso pubblico di adesione, per percorsi formativi di potenziamento della lingua italiana per gli studenti stranieri entrati per la prima volta nel sistema scolastico, a seguito di accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana. L’iniziativa si inserisce in una visione di scuola che sappia rispondere alle esigenze di ogni studente e che contribuisca alla coesione sociale del Paese e alla valorizzazione dei talenti di ognuno.

Fonte: Ministero dell’Istruzione e del Merito / Integrazione Migranti