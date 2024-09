Sicilia: Apertura termini “Elenco regionale dei mediatori culturali”

Roma, 5 settembre 2024 – Sono aperti i termini per la presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco regionale siciliano dei mediatori culturali. È possibile presentare la richiesta dall’1 al 30 settembre 2024.

Per essere iscritti all’elenco occorre avere almeno 18 anni, se cittadini stranieri essere in regola col permesso di soggiorno, conoscere bene la lingua italiana e almeno una lingua di uno dei Paesi di provenienza degli immigrati presenti in Sicilia, possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di primo grado.

Per i mediatori occorre possedere una laurea in Lingue o Mediazione linguistica o aver frequentato un corso di formazione come mediatore interculturale; in alternativa, si potrà ugualmente presentare domanda di iscrizione se si dimostra di aver lavorato come mediatore culturale per almeno tre anni anche non continuativi.

Per i facilitatori è sufficiente il diploma di scuola secondaria di primo grado, ma è necessario dimostrare di avere una esperienza lavorativa specifica di almeno sei mesi.

Le domande di iscrizione all’elenco regionale dei mediatori culturali, con le modalità previste all’art. 4 del Regolamento, va inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.



L’ufficio preposto alla gestione dell’Elenco regionale è il Servizio 3 – Gestione degli interventi di parte corrente dei fondi del PO FSE e POC (FSE), Politiche per l’accoglienza e l’inclusione e Politiche per i siciliani all’estero – Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Per maggiori informazioni https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2023-04/D.A.%2047.pdf



Fonte: Sicilia Integrazione / Integrazione Migranti