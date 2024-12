Sinergia tra Meloni e von der Leyen: “Intensificare la lotta al traffico di migranti”

Roma, 20 dicembre 2024 – In un recente incontro tra Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio italiano, e Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, si è discusso di temi fondamentali per il futuro dell’Europa. L’incontro, improntato su una visione strategica, ha sottolineato l’importanza di rilanciare il ruolo dell’Unione Europea nello scenario globale e di affrontare alcune delle sfide più pressanti del nostro tempo.

Secondo quanto condiviso dalla stessa von der Leyen su X, l’ex Twitter, entrambe le leader hanno ribadito la necessità di dare nuova vitalità all’Europa attraverso la creazione di partenariati e alleanze strategiche. “Creiamo più partenariati e alleanze che contribuiscano alla nostra prosperità”, ha scritto von der Leyen, evidenziando come il rafforzamento della cooperazione internazionale sia cruciale per garantire stabilità economica e politica nel contesto di un mondo sempre più interconnesso e complesso.

Un altro tema centrale dell’incontro è stato quello della migrazione. Le due leader hanno sottolineato la necessità di intensificare la lotta al traffico di migranti, rafforzando la cooperazione con i partner internazionali. Questo approccio, che mira a contrastare le reti di trafficanti e a ridurre i flussi migratori irregolari, rappresenta una delle priorità condivise a livello europeo.

La questione migratoria è da tempo al centro del dibattito politico europeo, con l’Italia che spesso si trova in prima linea nel gestire gli arrivi via mare. Per questo motivo, la collaborazione con la Commissione Europea è fondamentale per sviluppare soluzioni a lungo termine che combinino sicurezza, rispetto dei diritti umani e solidarietà tra gli Stati membri.