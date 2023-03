Strage di Cutro, Meloni incontra i familiari delle vittime a Palazzo Chigi: “Sapevate dei rischi?”

Roma, 16 marzo 2023 – Oggi i familiari delle vittime del naufragio di migranti avvenuto a Cutro hanno incontrato, a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Durante la visita, la Premier è stata ringraziata dai superstiti e dai parenti per gli aiuti che il governo sta fornendo. Contemporaneamente, però, è stato anche sottolineato il ritardo nei trasferimenti delle salme dall’Italia ai Paesi d’origine.

Migranti, i familiari dei naufraghi oggi in visita a Palazzo Chigi

Durante l’incontro, la Presidente Giorgia Meloni ha chiesto ai familiari dei migranti quanto fossero consapevoli dei rischi legati alle traversate, e poi ha ribadito la linea del governo nella lotta contro i trafficanti di esseri umani. Secondo una nota del governo, comunque, la visita si è svolta “in un clima emozionato e commosso. Familiari e superstiti si sono rivolti facendo ‘appello al suo cuore di madre’ al presidente Meloni”.

Inoltre, la Premier ha “assicurato l’impegno diplomatico dell’Italia in sede Ue per dare seguito alle richieste di accoglienza e di ricongiungimento in altri Paesi europei. In particolare in Germania. Lavoreremo per un Afghanistan libero e rispettoso dei diritti umani, soprattutto di quelli delle donne. Ci impegneremo per superare le diverse crisi che hanno colpito Pakistan, Palestina e Siria”. Infine, Meloni ha ringraziato i superstiti e i familiari per la loro presenza e per “la chiarezza con la quale avete esposto i vostri drammi e le vostre richieste”.

