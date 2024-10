Tajani: “Risultati positivi nella gestione dei flussi migratori, ma tuteliamo i diritti dei lavoratori”

in

Roma, 31 ottobre 2024 – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha lodato i risultati della politica migratoria del governo, sottolineando una significativa riduzione degli sbarchi nel Mediterraneo. Durante un intervento all’università di Padova, a margine dell’evento “Senza pace: le guerre interrogano l’Italia”, Tajani ha dichiarato che quest’anno le misure adottate hanno prodotto “ottimi risultati, con una riduzione del 63% dei flussi migratori irregolari nel Mediterraneo”. Secondo il ministro, questi dati sono la prova del funzionamento della linea politica del governo in materia migratoria.

Tajani ha anche evidenziato un incremento dei flussi migratori regolari destinati al lavoro in Italia. “Aumentano i migranti regolari che vengono a lavorare,” ha affermato, aggiungendo che questi lavoratori devono essere trattati “come tutti i cittadini che lavorano.” In riferimento alle recenti vicende di sfruttamento dei lavoratori migranti a Latina, il ministro ha espresso indignazione, definendo tali situazioni “indegne e vergognose”, e ha ribadito l’impegno del governo a tutelare i diritti dei migranti regolari.

La lotta contro i trafficanti di esseri umani

Tajani ha concluso il suo intervento confermando che il governo continuerà la sua politica di contrasto ai trafficanti di migranti. Per l’Italia, ha sottolineato, è fondamentale non solo arginare i flussi migratori irregolari, ma anche garantire che i migranti regolari trovino in Italia condizioni lavorative dignitose e rispettose dei loro diritti fondamentali.