Torino: decine di migranti costretti a passare la notte all’addiaccio fuori dall’Ufficio Immigrazione

Roma, 1 ottobre 2024 – Nella serata di ieri, intorno alle 19.30, decine di migranti hanno passato la notte all’addiaccio fuori dall’Ufficio Immigrazione di corso Verona, nella speranza di poter accedere allo sportello della Questura di Torino per ottenere o rinnovare il proprio permesso di soggiorno. La situazione, definita “indegna e paradossale”, è stata denunciata dalla CGIL Torino, che sottolinea come questo episodio rappresenti solo l’ennesima manifestazione dell’inadeguatezza del servizio.

I migranti, costretti a portarsi delle sedie da casa per poter passare la nottata fuori dall’ufficio, si sono accampati nella speranza di ricevere delle risposte certe circa la loro permanenza in Italia. La segretaria della CGIL Torino, Elena Ferro, ha duramente criticato l’attuale stato dell’Ufficio Migranti, evidenziando che la situazione è insostenibile da ormai troppo tempo.

“È una situazione indegna e paradossale, a cui tutti i torinesi dovrebbero ribellarsi”, ha dichiarato Ferro. “Da anni denunciamo l’inadeguatezza dell’Ufficio della Questura di corso Verona, e quello che è accaduto ieri notte ne è la chiara dimostrazione”.

La CGIL Torino auspica che l’arrivo del nuovo Questore possa segnare un punto di svolta nella gestione della situazione. Ferro ha aggiunto che è necessario trovare spazi più adeguati per offrire un servizio dignitoso ai migranti, garantendo loro risposte in tempi certi e un’accoglienza che rispetti i diritti umani.

“Sappiamo che in città esistono locali idonei per migliorare la situazione,” ha concluso Ferro, “e speriamo che con il nuovo Questore si possano finalmente trovare soluzioni efficaci.”

La situazione dell’Ufficio Immigrazione di Torino è da tempo al centro di critiche e proteste, non solo da parte delle organizzazioni sindacali, ma anche da associazioni e cittadini che chiedono un sistema più umano e organizzato per chi si trova a dover richiedere un documento essenziale come il permesso di soggiorno.