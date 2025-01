Traffico di migranti nel Torinese: condanne per oltre 11 anni complessivi

Roma, 31 gennaio 2025 – Si è concluso presso il tribunale di Ivrea il processo a carico di una banda accusata di gestire un traffico di migranti nel Torinese. I cinque imputati hanno scelto strade processuali diverse: tre hanno patteggiato, mentre due si sono avvalsi del rito abbreviato.

La condanna più grave – tre anni e sette mesi di reclusione – è stata inflitta a un 40enne di origine pakistana residente a Castellamonte. Per gli altri quattro si registrano pene comprese fra un anno e nove mesi e due anni.

L’indagine dei carabinieri, avviata nell’autunno del 2023, ha portato alla scoperta di un’abitazione a Torre Canavese, ritenuta la base logistica della banda. All’interno vennero trovati 25 migranti di origine pakistana e indiana, costretti a vivere in un’unica stanza in condizioni igieniche precarie, in attesa di essere trasferiti in Francia.

Secondo l’accusa, ogni passaggio clandestino costava circa 500 euro a persona: i migranti venivano alloggiati temporaneamente in diverse abitazioni nel Canavese, prima di essere accompagnati oltre confine.