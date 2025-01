Tragedia al largo della Tunisia: 27 migranti morti e 83 salvati

in

Roma, 2 gennaio 2025 – Ancora un drammatico naufragio nel Mediterraneo. Le autorità tunisine hanno recuperato i corpi di 27 migranti di diverse nazionalità al largo delle coste di Kerkennah. Altri 83 sono stati tratti in salvo grazie all’intervento congiunto della Guardia Nazionale e della Protezione Civile.

Secondo quanto dichiarato dal direttore regionale della Protezione Civile di Sfax, Zied Sdiri, l’incidente è avvenuto a tre miglia nautiche dalle isole Kerkennah. Due imbarcazioni con a bordo un totale di 110 migranti si sono trovate in difficoltà: una si è capovolta e l’altra è affondata. Cinque dei sopravvissuti, in gravi condizioni, sono stati trasferiti all’ospedale regionale Slim Hadri per ricevere cure mediche.

Questa ennesima tragedia mette in luce i rischi estremi affrontati da chi tenta di raggiungere l’Europa attraverso il Mediterraneo, in cerca di un futuro migliore.