Tunisia: rafforzata la cooperazione con l’Icmpd per la gestione delle frontiere e la lotta alla migrazione irregolare

in

Roma, 29 novembre 2024 – Il ministro tunisino dell’Interno, Khaled Nouri, ha recentemente incontrato, su sua richiesta, Michael Spindelegger, direttore del Centro Internazionale per lo Sviluppo delle Politiche Migratorie (Icmpd), presso la sede del ministero. L’incontro si è svolto a margine della 7ª Conferenza internazionale sulla gestione delle frontiere, organizzata dallo stesso Icmpd il 27 e 28 novembre nella capitale tunisina.

Durante l’incontro, il ministro Nouri ha sottolineato l’importanza del ruolo dell’Icmpd e di tutte le parti coinvolte nel sostenere gli sforzi nazionali per combattere la migrazione irregolare. Ha inoltre evidenziato la necessità di individuare soluzioni pratiche per ridurne l’impatto sulla Tunisia, un paese sempre più esposto alle pressioni migratorie nel Mediterraneo.

Una partnership strategica

Entrambe le parti hanno espresso apprezzamento per la cooperazione esistente tra l’Icmpd e il ministero dell’Interno tunisino, in particolare nel miglioramento delle capacità operative e logistiche del dicastero. La partnership ha finora portato a progressi significativi in termini di formazione e fornitura di attrezzature, con un focus specifico sulla gestione delle frontiere e sulla lotta alla migrazione irregolare.

Il ruolo dell’Icmpd

Con sede a Vienna, in Austria, l’Icmpd è un’organizzazione internazionale impegnata nello sviluppo di politiche migratorie più sicure ed efficienti. Attraverso un approccio integrato, collega ricerca, cooperazione internazionale, sensibilizzazione e sviluppo delle capacità. L’obiettivo è sostenere i paesi partner nella costruzione di sistemi migratori resilienti, affrontando al contempo le sfide umanitarie e di sicurezza.

La collaborazione tra Tunisia e Icmpd rappresenta un modello di sinergia tra un paese mediterraneo e un’organizzazione internazionale, evidenziando la centralità del dialogo e della cooperazione per una gestione efficace dei flussi migratori.