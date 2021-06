Ue, via libera a cinque terapie contro il covid entro ottobre

Roma, 29 giugno 2021 – La Commissione europea ha annunciato di aver identificato cinque trattamenti promettenti contro il Covid-19. Si tratta di terapie che potrebbero essere presto disponibili in tutta l’Ue.

Quattro sono anticorpi monoclonali attualmente in revisione in tempo reale da parte dell’Agenzia europea per i medicinali, un’altra è un immuno-soppressore, già autorizzato per pazienti non Covid e che potrebbe ricevere l’ok anche per il Covid.

I cinque prodotti potrebbero ricevere il via libera entro ottobre. Entro la stessa data, la Commissione elaborerà un portafoglio di almeno 10 potenziali terapie