Vaccinazione contro il covid inizierà a metà gennaio in Italia

Roma, 14 dicembre 2020 – “La campagna di vaccinazione inizierà da metà gennaio, come tutti sanno. Coinvolgerà inizialmente 1,8 milioni di italiani, nello specifico gli ospiti dei centri anziani e il personale sanitario”.

Lo ha detto il commissario all’emergenza Domenico Arcuri durante la presentazione della campagna per il vaccino anti Covid curata dall’architetto Stefano Boeri.

“Ci sarà un giorno simbolico in cui inizieranno le vaccinazioni in tutta Europa – sottolinea. All’inizio ci saranno 300 punti di somministrazione. Poi nella fase conclusiva arriveranno a 1.500. Sarà un modo per invitare tutti gli italiani a vaccinarsi” ha sottolineato Arcuri.