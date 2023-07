Verona, maxi operazione di anti-riciclaggio: multe per oltre 800mila euro a money transfer

Roma, 3 luglio 2023 – Nel corso dei primi sei mesi del 2023, le autorità finanziarie di Verona hanno incrementato i controlli per verificare il corretto adempimento delle norme anti-riciclaggio da parte dei soggetti obbligati, tra cui professionisti giuridico-contabili e servizi di trasferimento di denaro. I risultati di tali controlli hanno rivelato numerose violazioni alle disposizioni previste, sollevando preoccupazioni riguardo all’efficacia delle misure di prevenzione del riciclaggio nella regione.

Verona, l’operazione della Guardia di Finanza

Le operazioni di controllo eseguite a Verona dalle forze dell’ordine specializzate hanno interessato diversi settori, con un focus particolare sui professionisti giuridico-contabili, agenti immobiliari e servizi di money transfer. In totale, sono stati effettuati quattro interventi ispettivi anti-riciclaggio, i quali hanno portato alla luce una serie di irregolarità legate alla conformità alle norme di contrasto al riciclaggio.

Durante i controlli eseguiti su un professionista giuridico-contabile, è emerso che il 95% dei fascicoli anti-riciclaggio presentava inadempimenti agli obblighi di adeguata verifica della clientela e valutazione del rischio. In particolare, sono state riscontrate irregolarità nell’adeguata verifica dell’origine dei fondi impiegati nelle operazioni patrimoniali, aspetto fondamentale per prevenire il riciclaggio di denaro, che spesso coinvolge l’acquisizione di quote in società. Inoltre, è stato rilevato che il professionista non aveva conservato la documentazione anti-riciclaggio relativa a circa 250 rapporti professionali, molti dei quali ancora attivi. Questo grave inadempimento compromette la trasparenza delle operazioni e rende difficile l’identificazione dei veri beneficiari delle transazioni. Minando l’efficacia delle misure preventive contro l’infiltrazione della criminalità nell’economia legale.

Gli agenti specializzati hanno effettuato anche controlli sul settore della mediazione immobiliar. Lì sono state rilevate violazioni ripetute degli obblighi di adeguata verifica della clientela e conservazione della documentazione. In particolare, le transazioni con acquirenti esteri sono emerse come le più problematiche in termini di adempimento normativo. Nel settore dei money transfer, poi, i controlli hanno coinvolto l’analisi di oltre 40.000 operazioni di trasferimento di denaro relative a un triennio. L’ammontare totale trasferito all’estero era di oltre 8 milioni di euro.

Durante l’analisi, sono state contestate complessivamente 274 omesse segnalazioni di operazioni sospette. Tra queste anche trasferimenti con lo stesso beneficiario o con importi superiori alla soglia di mille euro, realizzate attraverso l’utilizzo di circuiti di pagamento differenziati. Il fine era quello di eludere le normative. Come conseguenza delle violazioni riscontrate, il titolare dell’esercizio di money transfer è stato soggetto a sanzioni ammontanti a oltre 800.000 euro.

