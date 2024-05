Agenzia delle Entrate: nuova guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento: come richiedere e gestire la dilazione dei pagamenti

Roma, 23 maggio 2024 – L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato una nuova guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento. Questo vademecum fornisce dettagli cruciali su come e quando è possibile richiedere la rateizzazione, le modalità di presentazione della domanda, gli effetti della dilazione e le modalità di pagamento.

Durata e Tipi di Rateizzazione

Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di sei anni per le rateizzazioni ordinarie, e fino a 10 anni per le rateizzazioni straordinarie. Entrambe le modalità sono prorogabili, e devono rispettare il limite minimo di 50 euro a rata.

Somme Rateizzabili e Modalità di Presentazione della Domanda

La guida spiega quali somme possono essere rateizzate e come presentare la domanda. Per importi fino a 120 mila euro, è possibile richiedere la rateizzazione ordinaria tramite diversi canali messi a disposizione da Ader. In particolare, la richiesta può essere presentata tramite il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione o tramite l’app Equiclick. I cittadini possono accedere all’area riservata utilizzando le credenziali Spid, CIE, o Carta nazionale dei servizi. Gli intermediari fiscali e le imprese hanno anche la possibilità di utilizzare le credenziali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel).

In alternativa, è possibile trasmettere il modello R1, debitamente compilato e firmato, all’indirizzo Pec specificato sul modello stesso, relativo alla provincia di emissione della cartella o dell’avviso di cui si richiede la rateizzazione.

Rateizzazione per Importi Superiori a 120 Mila Euro

Per importi superiori a 120 mila euro, la richiesta di rateizzazione ordinaria deve essere effettuata compilando il modello R2 (per persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o il modello R3 (per persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria). A questi modelli deve essere allegata la documentazione che attesti la situazione di temporanea difficoltà economica. Modello e documentazione a supporto devono essere inviati all’indirizzo Pec relativo alla regione di emissione della cartella o dell’avviso, oppure possono essere presentati direttamente agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Effetti della Rateizzazione e Decadenza

La guida fornisce anche informazioni sugli effetti della rateizzazione e su cosa succede in caso di decadenza. Pagare le rate secondo il piano concordato permette di evitare sanzioni e interessi di mora, mentre la decadenza dal piano di rateizzazione può comportare il ripristino delle sanzioni e l’inizio di azioni esecutive.

Conclusione

Questa nuova guida rappresenta uno strumento essenziale per cittadini e imprese, facilitando la comprensione delle procedure di rateizzazione e offrendo supporto pratico per la gestione dei pagamenti delle cartelle esattoriali. Con diverse modalità di accesso e presentazione delle domande, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dimostra un impegno concreto verso la semplificazione e l’assistenza ai contribuenti.