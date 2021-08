Milano, al via”Mi Lindo Ecuador” per commemorare i 212 anni dell’Indipendenza dell’Ecuador

Roma, 8 agosto 2021 – Domenica 8 agosto, Presso il Centro Sportivo Visconti in via delle Forze Armate n.170 a Milano si celebra la Prima Edizione di “Mi Lindo Ecuador” in occasione della commemorazione dei 212 anni dell’Indipendenza dell’Ecuador.

La manifestazione, patrocinata dal Consolato Generale dell’Ecuador a Milano, e dall’Ufficio Commerciale Pro Ecuador rappresenta per la comunità ecuadoriana l’opportunità di diffondere il proprio patrimonio culturale e di condividerlo con la città di Milano che la ospita, attraverso una ricca programmazione di iniziative che includono l’atto Solenne, folklore, gastronomia, musica, area bambini e sport.

L’EVENTO. L’Ingresso all’evento è completamente gratuito e darà inizio con il tradizionale taglio del nastro, seguito dall’Atto Solenne in presenza delle massime autorità diplomatiche e civili per commemorare la data storica del 10 agosto del 1809: Primo Grido dell’Indipendenza dell’Ecuador. Dopo il momento di apertura ufficiale che si terrà alle ore 12:00 sul palco principale, “Mi Lindo Ecuador” condivide con i visitatori una giornata di festa con un prestigioso e ricco programma.

Durante tutta la giornata assisterete a diversi interventi artistici di gruppi di danze folklorica, show musicali e Dj Set, che si esibiranno sul palco principale allestito specialmente per l’evento.

Intorno a tutto il perimetro saranno a disposizione degli stand sia di gastronomia dove si potrà degustare della ricca e variata gastronomia che offre l’Ecuador, grazie alla partecipazione dei ristoranti ecuadoriani e latini presenti sul territorio. Inoltre, saranno presenti degli stand dove troveranno spazio Istituzioni e numerose Associazioni ecuadoriane e latinoamericane che vi offriranno i dettagli dei servizi offerti così come informazione utile per avvicinarvi di più all’Ecuador e alla sua comunità presente in tutta Italia.

In un evento che vuole coinvolgere tutta la famiglia non potevamo lasciare da parte i piccoli di casa. All’interno dell’esposizione ci sarà l’Area Bambini dove sarà disponibile uno spazio ricreativo fatto da grandi gonfiabili dove i bambini potranno giocare durante tutto il giorno in piena sicurezza.

All’interno della manifestazione troverete inoltre, un’area dedicata esclusivamente allo sport specificamente alla realizzazione di un campionato di calcetto e di pallavolo che siamo sicuri che ci porterà delle grandi emozioni.

“Mi Lindo Ecuador” vi aspetta assieme a la madrina dell’evento Maria Luisa Piras attuale Teen Universe Ecuador 2020, per festeggiare tutti insieme i 212 anni di Indipendenza dell’Ecuador, in una bellissima location fresca, grazie alla sua posizione strategica all’aperto, ma a due passi dalla metro (MM1 Inganni).

Vi aspettiamo alla Festa Nazionale dell’Ecuador che si svolgerà domenica 8 agosto 2021 dalle ore 12:00 alle ore 22:00 Presso il Campo Sportivo Visconti, Via delle Forze Armate 170, Milano.