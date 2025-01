Flussi. Calendario dei Click Day 2025: tutte le date da tenere a mente

Roma, 13 gennaio 2025 – Con l’avvicinarsi del periodo dei click day per la richiesta di ingresso dei lavoratori extra-UE, è fondamentale segnare in agenda le date chiave per ogni tipologia di domanda. Di seguito, un riepilogo dettagliato delle scadenze principali previste per il 2025.

5 Febbraio: Lavoro subordinato non stagionale

La prima finestra utile si aprirà il 5 febbraio alle ore 9. Questa data è riservata alle richieste di lavoro subordinato non stagionale. I datori di lavoro interessati dovranno compilare il modello domanda B2020.

7 Febbraio: Lavoro subordinato non stagionale per lavoratori di origini italiane residenti in Venezuela

Due giorni dopo, il 7 febbraio, sarà il turno delle domande per lavoratori subordinati non stagionali aventi origini italiane e residenti in Venezuela. Saranno accettati i seguenti modelli:

Modello domanda B

Modello domanda sanitaria

Modello domanda A-BIS (sia in quota che fuori quota).

12 Febbraio: Lavoro subordinato stagionale

Il 12 febbraio sarà dedicato al lavoro subordinato stagionale, con un focus sui settori agricolo e turistico-alberghiero. I datori di lavoro che desiderano presentare domanda per queste categorie dovranno utilizzare il modello domanda C-STAG.

Ulteriore precompilazione e click day per il settore turistico alberghiero

Per il settore turistico-alberghiero è prevista una seconda finestra di precompilazione dal 1 luglio al 31 luglio 2025. In questo periodo, sarà possibile predisporre le domande per un click day specifico che si terrà il 1 ottobre 2025.

Importanza della corretta preparazione

Per garantire che le domande siano pronte entro le scadenze dei click day, è cruciale approfittare del periodo di riapertura della sezione dedicata alla precompilazione, attiva fino al 19 gennaio 2025. Durante questa finestra, i datori di lavoro potranno modificare e completare le domande precompilate in novembre, verificando che tutte le informazioni obbligatorie siano inserite correttamente.

Le date dei click day rappresentano momenti chiave per l’accesso dei lavoratori extra-UE in Italia. È quindi essenziale pianificare con attenzione e rispettare le scadenze per ogni tipologia di domanda. Una preparazione adeguata e tempestiva sarà determinante per assicurare il buon esito delle richieste.