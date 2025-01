Migranti. Calo del 59% degli ingressi sulla rotta del Mediterraneo centrale nel 2024

in

Roma, 14 gennaio 2025 – Secondo i nuovi dati diffusi da Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, il 2024 ha registrato una significativa diminuzione degli ingressi lungo la rotta del Mediterraneo Centrale. Il calo è stato quantificato in un -59% rispetto all’anno precedente, un risultato attribuito alla riduzione delle partenze dai principali punti di origine: Tunisia e Libia.

Questo fenomeno si inserisce in un contesto più ampio di riduzione generale dei flussi migratori verso l’Europa. Oltre alla rotta del Mediterraneo Centrale, un’altra diminuzione rilevante è stata osservata sulla rotta dei Balcani occidentali, che ha visto un calo del 78%. Tale risultato è il frutto degli sforzi congiunti dei Paesi della regione per rafforzare i controlli e arginare i flussi migratori irregolari.

Nonostante il calo significativo, la rotta del Mediterraneo Centrale ha continuato a rappresentare un importante punto di accesso verso l’Europa, con circa 67.000 attraversamenti registrati nel 2024. Questo dato lo colloca come il secondo più alto tra tutte le rotte migratorie verso l’UE, superato solo dalla rotta del Mediterraneo orientale.

Dinamiche e Impatti

La riduzione degli attraversamenti può essere letta come il risultato di molteplici fattori, tra cui l’intensificazione dei pattugliamenti, le collaborazioni internazionali e gli accordi bilaterali tra l’Unione Europea e i Paesi di origine o transito, come Tunisia e Libia. Tuttavia, il fenomeno solleva anche interrogativi sull’efficacia e la sostenibilità di tali politiche, considerando le continue difficoltà economiche e sociali che spingono molte persone a cercare un futuro migliore altrove.

Le conseguenze di queste dinamiche si riflettono non solo sui Paesi di origine e transito, ma anche sugli Stati membri dell’UE, in particolare quelli situati lungo le rotte principali, come l’Italia. La gestione dei flussi migratori rimane un tema cruciale nell’agenda europea, con implicazioni politiche, economiche e umanitarie di vasta portata.

Prospettive Future

Guardando al futuro, è essenziale che l’UE continui a lavorare su soluzioni strutturali e sostenibili per affrontare le cause profonde della migrazione. Parallelamente, la cooperazione con i Paesi terzi e il rafforzamento dei meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri saranno fondamentali per garantire una gestione equilibrata ed equa dei flussi migratori.