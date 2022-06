Bonus benzina, come funziona il voucher e chi può ottenerlo

Roma, 6 giugno 2022 – Con i prezzi della benzina e del diesel di nuovo in crescita, il bonus carburante risulta essere un beneficio molto importante. Disponibile fino al 12 gennaio 2023, è possibile richiederlo al proprio datore di lavoro, e può arrivare fino a 200 euro. Vediamo tutti i dettagli.

Bonus benzina, come ottenerlo

Per ottenere il bonus benzina non è necessario rispettare dei requisiti, bensì bisogna semplicemente richiederlo al proprio datore di lavoro. L’incentivo, infatti, non è un vero e proprio diritto, e può essere rilasciato come no in base agli accordi aziendali. Nel caso venisse negato, però, si può ricorrere a trattative sindacali, visto che non grava direttamente sul datore del lavoro. Il bonus carburante, infatti, presenta diversi vantaggi fiscali e contributivi per chi lo eroga, in questo caso per il datore di lavoro, in quanto totalmente deducibile ai fini Ires o Irpef.

Secondo alcune stime, si prevedere che saranno circa 165 mila i buoni distribuiti, e a usufruirne saranno i lavoratori dipendenti e assimilati, compresi i titolari di partita IVA con dipendenti, associazioni e fondazioni. La domma può essere concessa a tempo indeterminato o determinato, anche parziale, per stagisti, apprendisti e lavoratori a progetto.

I voucher richiesti dovranno essere inseriti nel proprio modello 730, secondo la nuova normativa, e si potrà ottenere fino a 450 euro di incentivi suddivisi in 200 euro di bonus benzina e 250 euro di fringe benefit.

