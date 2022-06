Migranti, sbarcate 281 persone a Lampedusa nella notte

in

Roma, 6 giugno – Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 giugno sono arrivati 281 migranti sulle coste di Lampedusa. Oggi, invece, in giornata, sono stati registrati altri due approdi, per un totale di 40 persone. Al momento, quindi, all’hotspot di contrada Imbriacola, dopo i trasferimenti, sono presenti 813 migranti, 463 in più rispetto ai posti disponibili.

Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa

Durante la notte la Guardia di Finanza ha intercettato un barcone di 11 metri a circa 4 miglia dalla costa, con a bordo 73 migranti. Poco dopo, a più o meno 20 miglia, poi, ne sono stati individuati altri 73. Inoltre, la Guardia Costiera ha bloccato una barca di 5 metri che trasportava 10 tunisini, e altri 13 sono stati intercettati dalla motovedetta della Fiamme gialle. Sono riusciti a sbarcare, invece, a Cala Pisana 57 tunisini. Altri due gruppi, uno composto da 15 persone e uno da 13, sono stati bloccati mentre 27 migranti provenienti d Pakistan, Siria e Sudan stavano sbarcando.

Intanto, altri 49 migranti sono stati soccorsi questa mattina dalla Sea Watch 3. Ora a bordo della nave della ci sono complessivamente 356 persone. “Ieri notte siamo stati avvisati da Alarm Phone di un’altra imbarcazione in difficoltà. Dopo lunghe ore di ricerche, questa mattina l’abbiamo individuata e soccorsa. Le persone a bordo sono stremate e alcune hanno bisogno di assistenza medica urgente“, ha spiegato Sea Watch.

