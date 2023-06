Accoglienza intelligente dei migranti e promozione della natalità: le chiavi per salvare il sistema pensionistico

in

Roma, 28 giugno 2023 – Linda Laura Sabbadini, già direttrice del Dipartimento sviluppo metodi e tecnologie dell’Istat, ha sottolineato l’importanza di adottare un approccio olistico per affrontare la sfida del sistema pensionistico. Durante l’evento di lancio del nuovo progetto editoriale di Adnkronos, chiamato Demografica, tenutosi presso il Palazzo dell’Informazione a Roma, Sabbadini ha affermato che “accoglienza intelligente e promozione della natalità sono le cose che andrebbero promosse per salvare il sistema pensionistico”.

Secondo Sabbadini, concentrarsi esclusivamente sulla politica di incremento della natalità, come accaduto durante il ventennio fascista, non ha prodotto gli effetti desiderati. È necessario adottare un approccio più ampio e strategico che comprenda sia l’accoglienza degli immigrati che la promozione di una politica attiva per la natalità.

La direttrice Istat ha sottolineato l’importanza dell’accoglienza intelligente, che implica un sistema di integrazione efficace per gli immigrati che scelgono di stabilirsi in un paese. Questo approccio mira a valorizzare le competenze e le risorse dei migranti, consentendo loro di contribuire attivamente all’economia e alla società ospitante. Un’accoglienza intelligente può contribuire a soddisfare la domanda di manodopera, contrastare la diminuzione demografica e, di conseguenza, sostenere il sistema pensionistico.

Tuttavia, Sabbadini ha anche sottolineato che la promozione della natalità rimane un elemento cruciale per affrontare le sfide demografiche. La politica di stimolo alla natalità dovrebbe essere basata su misure concrete di sostegno alle famiglie, quali asili nido accessibili ed economicamente sostenibili, congedi parentali retribuiti e politiche che favoriscano l’equilibrio tra vita lavorativa e familiare. Inoltre, è importante promuovere una cultura che valorizzi la genitorialità e fornisca un sostegno adeguato alle famiglie nella fase della crescita dei figli.

L’approccio integrato di accoglienza intelligente e promozione della natalità può contribuire a mitigare gli effetti dell’invecchiamento della popolazione e garantire la sostenibilità del sistema pensionistico nel lungo termine. È necessario adottare politiche a lungo termine che affrontino queste sfide in modo equilibrato, tenendo conto sia delle esigenze dei migranti che della necessità di garantire un futuro sicuro per le generazioni future.