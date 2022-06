Accoglienza e integrazione: decreto Lamorgese finanzia 135 progetti per ampliare il Sai

Roma, 10 giugno 2022 – Finanziati con decreto del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, per un importo complessivo di 53 milioni per ognuno degli anni del triennio 2022-2024 e per un totale di 3.530 posti, 135 progetti di enti locali aderenti al Sistema accoglienza e integrazione (Sai), per ampliarne la capacità di accoglienza.

I progetti sono finanziati con risorse stanziate dall’articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n.234 e dall’articolo 3 del decreto legge 28 febbraio 2022, n.16 per l’accoglienza dei profughi provenienti dall’Afghanistan e dall’Ucraina.