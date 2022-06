Oltre 2000 percorsi di inserimento socio-lavorativo di migranti vulnerabili grazie al progetto PUOI. Ecco come fare

Roma, 10 giugno 2022 – È online un nuovo avviso di PUOI – Protezione Unita a Obiettivo Integrazione, progetto dedicato ai migranti vulnerabili promosso dalla DG dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del MLPS e attuato da ANPAL Servizi spa. Grazie a un rifinanziamento di 11,8 milioni di € a valere sul FSE PON Inclusione 2014-2020, il progetto realizzerà su tutto il territorio nazionale altri 2000 percorsi di inserimento socio-lavorativo con la collaborazione di operatori pubblici e privati del mercato del lavoro.

I destinatari sono: richiedenti e titolari di protezione internazionale, titolari di permessi di soggiorno rilasciato in casi speciali che consentono lo svolgimento di attività lavorativa, titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale e temporanea, cittadini stranieri fino a 24 anni non compiuti entrati in Italia come minori non accompagnati, regolarmente soggiornanti, inoccupati o disoccupati.

I percorsi saranno promossi dagli enti beneficiari dell’Avviso: soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione a livello nazionale, ovvero iscritti nell’Albo informatico delle Agenzie per il lavoro o accreditati ai servizi per il lavoro regionale, purché qualificati dalle normative regionali quali enti promotori di tirocini extracurriculari.

Secondo un modello di intervento già sperimentato con successo, i percorsi si basano sullo strumento della “dote individuale”, che consente la costruzione di Piani di Azione Individuali, l’erogazione di servizi specialistici di orientamento, valorizzazione e sviluppo delle competenze e accompagnamento alla ricerca di un lavoro e l’offerta di tirocini della durata di 6 mesi. Ogni dote vale 5.940 euro, per pagare i servizi dell’operatore del mercato del lavoro, l’indennità del tirocinante e un contributo per il tutoraggio dell’azienda.

I Soggetti Promotori potranno presentare le domande di partecipazione a partire dal 20 giugno e fino al 20 luglio 2022 e, dopo la pubblicazione negli elenchi degli idonei e fino al 18 settembre, potranno richiedere il nulla osta all’avvio del tirocinio per i singoli destinatari. Ciascun promotore potrà attivare fino ad un massimo di 75 percorsi. Saranno pubblicate a breve le date degli incontri di promozione dell’Avviso.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali