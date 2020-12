in

Roma, 4 dicembre 2020 – L’Unione Europea e la Grecia hanno firmato un accordo per l’istituzione entro settembre 2021 di un nuovo campo di accoglienza per i migranti sull’isola di Lesbo, in sostituzione di quello di Moria devastato da un incendio lo scorso settembre.

Il sostegno dell’Unione europea nella gestione del nuovo campo non ha precedenti e l’accordo prevede una ripartizione delle responsabilità tra la Commissione, le autorità greche e le agenzie dell’Ue.