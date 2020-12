Lamorgese: “Stretta sui controlli frontalieri a Natale”

Roma, 4 dicembre 2020 – “Il problema si porrà in particolare a Natale, quando sono più frequenti gli spostamenti da e per l’estero: e dunque anche chi decide di oltrepassare i confini nazionali dovrà sottoporsi a controlli più serrati al momento del rientro in Italia”. Lo ha affermato la ministra degli Interni, Luciana Lamorgese, in un’intervista a La Stampa.

“Ma in questi mesi – spiega – abbiamo dovuto affrontare, anche sotto il profilo della sicurezza sanitaria, il problema dei flussi migratori irregolari. Tutti i migranti che arrivano in Italia vengono sottoposti al test del tampone e alla quarantena: la percentuale dei positivi nei centri di accoglienza è oggi del 2,06%”.