Acquaformosa (CS): come un progetto di accoglienza ha fatto crescere l’economia locale

Roma, 27 marzo 2024 – La piccola comunità di Acquaformosa, in provincia di Cosenza, rappresenta un esempio tangibile di come un progetto di accoglienza possa non solo generare valore per un territorio, ma anche favorire l’integrazione e creare nuove risorse economiche. Grazie all’impegno dell’associazione “Don Vincenzo Matrangolo” e alla visione lungimirante dell’ex sindaco Giovanni Manoccio, Acquaformosa infatti è diventata un centro di accoglienza e inclusione per i migranti richiedenti asilo e per i rifugiati.

Migranti, il “caso accoglienza” di Acquaformosa

L’associazione si è posta diversi obiettivi, tra cui l’assistenza ai migranti per la tutela dei loro diritti civili, lo scambio interculturale e la prevenzione di ogni forma di discriminazione. Grazie a un approccio integrato, che prevede non solo l’offerta di vitto e alloggio ma anche servizi di mediazione culturale e orientamento, Acquaformosa è così riuscita a creare un ambiente accogliente e inclusivo. E l’iniziativa ha avuto un impatto positivo sia sul piano sociale che economico. La presenza dei migranti, infatti, ha contribuito a rallentare lo spopolamento del paese e ha stimolato la crescita economica, grazie all’apertura di nuove attività commerciali e all’incremento dell’occupazione. Inoltre, il progetto ha favorito lo sviluppo eco-compatibile del territorio, valorizzando le risorse naturali del Parco Nazionale del Pollino.

Il successo di Acquaformosa è stato riconosciuto a livello nazionale e internazionale, diventando un modello replicabile anche in altri contesti. Anche il Festival delle Migrazioni, giunto alla sua tredicesima edizione, è un esempio di come la comunità locale si sia impegnata a promuovere l’inclusione e il dialogo interculturale attraverso eventi culturali e incontri formativi. Proprio per questo, il presidente dell’associazione, Giovanni Manoccio, ha sottolineato l’importanza di questo progetto come strumento di crescita e aggregazione sociale. Grazie alla sua leadership e alla collaborazione di tutta la comunità, infatti, Acquaformosa è diventata un esempio di economia sociale e solidale, capace di trasformare le sfide dell’immigrazione in opportunità di sviluppo e crescita per tutti.

