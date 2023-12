Addio a Latifa Gabsi, voce combattiva per i diritti dei migranti: tragica scomparsa a Lodi

in

Roma, 28 dicembre 2023 – Latifa Gabsi, figura rispettata e attivista nota per il suo impegno sociale a Lodi, è tragicamente scomparsa a soli 45 anni. La sua morte improvvisa ha lasciato sgomento nella comunità lodigiana, dove era conosciuta per il suo costante lavoro come mediatrice culturale e per la sua lotta contro le ingiustizie sociali.

La notizia della sua morte è giunta quando è stata trovata senza vita nella sua abitazione, con i primi resoconti che indicano un possibile coma diabetico come causa del suo decesso. La sua prematura scomparsa ha gettato nel dolore non solo la sua famiglia, ma anche tutti coloro che hanno conosciuto e apprezzato il suo impegno per i diritti e l’inclusione sociale nella città di Lodi.

Latifa Gabsi è stata una figura notevole nella comunità di Lodi, conosciuta per il suo impegno sociale e la sua attività come mediatrice culturale. La sua partecipazione nel “caso mense” nel 2018 ha portato la sua figura all’attenzione nazionale, poiché ha lottato contro l’ingiustizia e le discriminazioni nei confronti degli immigrati, portando a modifiche significative nel regolamento del Comune.

La sua determinazione nell’affrontare le ingiustizie e nel difendere i diritti delle persone emarginate è stata ammirata da molti. La sua influenza si estendeva oltre il suo coinvolgimento nel caso mense: ha giocato un ruolo chiave nel doposcuola per gli studenti e è stata parte integrante del gruppo Lodi Solidale.

Il suo repentino e tragico decesso ha scosso la comunità lodigiana. I suoi amici e collaboratori hanno espresso il loro cordoglio, descrivendo Latifa come una persona straordinaria, sempre pronta a combattere per ciò in cui credeva. Il suo impegno nel costruire ponti tra diverse comunità e nel promuovere l’inclusione sociale ha lasciato un’impronta indelebile nella città di Lodi.

La sua scomparsa lascia un vuoto non solo nella sua famiglia, ma anche nella comunità in cui ha svolto un ruolo così significativo. La sua eredità di impegno sociale e la sua dedizione nel migliorare le condizioni di vita degli altri continueranno a essere un esempio per tutti coloro che hanno conosciuto e apprezzato il suo lavoro.