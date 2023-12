Nave Sea Watch 5 approda a Marina di Carrara con 119 migranti soccorsi al largo delle coste libiche

in

Roma, 28 dicembre 2023 – La nave Sea Watch 5 ha raggiunto il porto di Marina di Carrara trasportando 119 migranti soccorsi dalla ONG tedesca al largo delle coste libiche nella vigilia di Natale. Tra di loro, si contano 26 minori non accompagnati, evidenziando la complessità e la vulnerabilità di questa situazione migratoria.

Quest’ultimo sbarco segna il nono arrivo nel corso del 2023 nella località apuana, portando il totale degli immigrati sbarcati a oltre 1.000 nel corso dell’anno. Le operazioni di accoglienza e di gestione dei flussi successivi allo sbarco sono coordinate dalla prefettura di Massa Carrara, che ha mobilitato volontari, supporto sanitario, forze dell’ordine, personale dell’Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto.

I migranti saranno sottoposti ai primi controlli a bordo, per poi essere fatti scendere a gruppi ridotti e trasferiti con autobus presso il vicino complesso fieristico di Imm-CarraraFiere. Qui verranno avviate le procedure di identificazione e i necessari controlli medici prima del trasferimento verso le strutture di accoglienza designate.

Secondo quanto comunicato dal viceprefetto di Massa Carrara, Andrea Leo, i 119 migranti saranno distribuiti principalmente tra la Toscana e il Lazio. “Sessanta migranti saranno diretti verso il Lazio, mentre gli altri 59 rimarranno in Toscana, distribuiti in varie aree. Tra di loro c’è una donna incinta al settimo mese, il cui bambino molto probabilmente nascerà in Italia.”

La provenienza degli immigrati è diversificata, con la maggior parte proveniente dal centro Africa, ma con la presenza anche di persone dall’Egitto, dalla Siria e dal Bangladesh. Si è segnalato a bordo qualche caso di scabbia, ma i controlli medici sono in corso e in fase di aggiornamento.

La sindaca di Carrara, Serena Arrighi, ha sottolineato che “i minori, in particolare tre di età inferiore ai 14 anni, rimarranno a Carrara. Non è giusto che queste persone siano state sottoposte a un viaggio di oltre mille chilometri.”