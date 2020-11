Agenzia del farmaco: “Vaccini contro il coronavirus da gennaio in Italia”

Roma, 17 novembre 2020 – Per metà gennaio saranno a disposizione i primi vaccini contro il coronavirus.

Lo dice al quotidiano La Stampa Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). “Per metà dicembre – dice Magrini – mi aspetto che tutti e tre (Pfizer, Moderna e AstraZeneca, nda.) possano consegnare i dossier con i dati completi per avviare la valutazione da parte dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco. Qualche settimana per completare la revisione dei dati sarà necessaria, ma per metà gennaio potremmo arrivare a una valutazione comparativa di tutti e tre in modo da averli contemporaneamente a disposizione”.