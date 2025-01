Agevolazioni, bonus e card per le famiglie: tutte le novità del 2025

Roma, 29 gennaio 2025 – La nuova manovra del governo Meloni ha stanziato oltre 6 miliardi di euro per diverse misure a sostegno delle famiglie e della natalità. Questo pacchetto di aiuti include diverse agevolazioni, tra conferme e novità, che mirano a supportare le famiglie italiane. Vediamo quali.

Carta per i Nuovi Nati (Bonus Bebè). Una delle principali novità è la reintroduzione della Carta per i nuovi nati, anche conosciuta come bonus bebè. Questa misura, simile al vecchio bonus bebè, prevede un contributo una tantum di 1.000 euro per le famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro. L’obiettivo è quello di incentivare la natalità, in calo secondo i dati Istat.

Il bonus bebè era stato precedentemente assorbito dall’Assegno unico nel 2022, ma viene ora riproposto come misura specifica.

L’importo esatto e le modalità di erogazione saranno definite dall’INPS nei prossimi mesi.

Bonus Asilo Nido. Il bonus asilo nido, già in vigore dal 2016, è stato confermato come contributo economico per le famiglie con figli di età inferiore a 3 anni. Questo bonus è un rimborso per le rette degli asili nido, sia pubblici che privati, e per l’assistenza domiciliare per bambini con gravi patologie.

L’importo del bonus è modulato in base all’ISEE del nucleo familiare, senza obbligo di presentazione.

La domanda va presentata all’INPS entro il 31 dicembre 2024, esclusivamente per via telematica.

Bonus Mamma. Un’altra novità è il bonus mamma, una decontribuzione per le madri lavoratrici. Introdotto nel 2024 per le sole dipendenti, nel 2025 sarà esteso anche alle lavoratrici autonome con almeno due figli e un reddito fino a 40.000 euro, non in regime forfettario.

Il decreto attuativo, che specificherà le modalità e gli importi del bonus, sarà pubblicato entro il 31 gennaio 2025.

Carte Acquisto per le Famiglie. Per aiutare le famiglie a far fronte al caro-spesa, sono state rifinanziate due carte elettroniche:

La social card “Dedicata a te” , una tessera da 500 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. Questa carta può essere usata per l’acquisto di generi alimentari, carburante e abbonamenti per il trasporto pubblico.

, una tessera da 500 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. Questa carta può essere usata per l’acquisto di generi alimentari, carburante e abbonamenti per il trasporto pubblico. La Carta acquisti, una tessera ricaricabile da 40 euro mensili, utilizzabile negli esercizi abilitati Mastercard. È destinata a persone con più di 65 anni o famiglie con figli minori di 3 anni in difficoltà economica e può essere usata per generi alimentari o per pagare le bollette.

Assegno di Inclusione (ADI) e Assegno Unico e Universale (AUU). Sono stati confermati sia l’Assegno di Inclusione (ADI) che l’Assegno Unico e Universale (AUU), con alcune modifiche:

Per l’ ADI , la soglia ISEE è stata innalzata a 10.140 euro, con incrementi al reddito familiare massimo. I primi pagamenti per chi ha presentato domanda con il Patto di attivazione digitale entro novembre 2024 sono stati disposti il 13 dicembre 2024.

, la soglia ISEE è stata innalzata a 10.140 euro, con incrementi al reddito familiare massimo. I primi pagamenti per chi ha presentato domanda con il Patto di attivazione digitale entro novembre 2024 sono stati disposti il 13 dicembre 2024. Per l’ AUU, non è più obbligatorio presentare l’ISEE, ma l’importo del sostegno è determinato dall’ISEE. L’importo pieno di 199,4 euro per ciascun figlio minore è garantito per chi rientra nella soglia di 17.090,61 euro.

Queste misure rappresentano un tentativo di sostenere le famiglie italiane in un periodo di difficoltà economica e calo delle nascite. È consigliabile rimanere aggiornati sulle comunicazioni ufficiali dell’INPS per conoscere tutti i dettagli e le modalità di accesso a questi benefici.