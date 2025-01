Operazione anti-sfruttamento a Crotone: nove arresti per tratta di lavoratori georgiani

in

Roma. 30 gennaio 2025 – La Polizia di Stato di Crotone ha arrestato nove persone con l’accusa di essere coinvolte in un’organizzazione criminale dedita al reclutamento, all’ingresso e alla permanenza illegale di cittadini georgiani in Italia, destinati a lavorare in condizioni di sfruttamento.

L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Crotone, si è svolta in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare emesse dal Giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale distrettuale di Catanzaro, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia (Dda).

Delle nove persone arrestate, sette sono di nazionalità georgiana e due italiane. Quattro di loro sono state condotte in carcere, mentre per le restanti cinque sono stati disposti gli arresti domiciliari. L’inchiesta ha svelato un meccanismo criminale volto a sfruttare manodopera straniera, privandola dei diritti fondamentali e costringendola a lavorare in condizioni disumane.

Le autorità hanno sottolineato la gravità della vicenda, evidenziando il costante impegno nel contrasto alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento lavorativo. L’inchiesta prosegue per individuare eventuali altre persone coinvolte e per garantire giustizia alle vittime di questo sistema illegale.

Il fenomeno dello sfruttamento della manodopera straniera rappresenta una piaga sociale che necessita di un costante monitoraggio da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine. La Dda di Catanzaro, insieme alla Polizia di Stato, continua a lavorare per smantellare le reti criminali che approfittano della vulnerabilità di lavoratori stranieri.