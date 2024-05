Al via Futurae: un progetto per sostenere e finanziare 36 imprenditori stranieri

Roma, 13 maggio 2024 – Un’opportunità concreta si apre per 36 aspiranti imprenditori stranieri residenti in Italia grazie a un nuovo accordo di collaborazione tra Unioncamere, Banca Etica e PerMicro. Questa iniziativa, mirata a favorire l’avvio di attività imprenditoriali gestite da migranti, si inserisce nell’ambito del progetto Futurae, promosso dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con Unioncamere e sei Camere di commercio.

Migranti, un progetto per l’imprenditoria

L’accordo prevede che i partecipanti ai percorsi di formazione del progetto Futurae siano informati sulla possibilità di accedere a finanziamenti per avviare la propria attività. PerMicro, specializzato nell’erogazione di crediti per l’inclusione finanziaria di famiglie e imprese, valuterà le richieste degli aspiranti imprenditori. E offrirà supporto nella stesura del business plan e nell’istruttoria per la richiesta di finanziamento. Inoltre, PerMicro effettuerà la valutazione del merito creditizio e, in caso di esito positivo, concederà il credito che verrà erogato su un conto corrente aperto presso Banca Etica. Questa iniziativa si inserisce nei obiettivi della seconda annualità del progetto Futurae, che mira ad accompagnare la nascita e la crescita di imprese e attività di lavoro autonomo di cittadini migranti attraverso percorsi di orientamento, formazione e affiancamento allo start-up.

L’intesa rappresenta un passo significativo verso la promozione dell’imprenditorialità migrante. E potrebbe essere estesa, in futuro, a tutte le attività di sostegno all’imprenditoria straniera promosse dal sistema camerale italiano. Questo accordo si pone come un esempio tangibile di come le istituzioni e il settore finanziario possano collaborare per favorire l’integrazione sociale ed economica dei migranti nel tessuto imprenditoriale italiano.

