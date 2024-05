Migranti, Ministero dell’Interno: “In 4 mesi bloccate 21mila partenze dalla Tunisia”

Roma, 13 maggio 2024 – Secondo quanto riportato dall’account X del Ministero dell’Interno italiano, negli ultimi 4 mesi le autorità tunisine hanno impedito la partenza di oltre 21.000 migranti che i trafficanti stavano cercando di trasferire verso le coste italiane.

Migranti, continua la lotta ai trafficanti di esseri umani

“Le autorità tunisine negli ultimi 4 mesi hanno impedito la partenza di 21 mila migranti, che i trafficanti di esseri umani tentavano di imbarcare verso le nostre coste. Il segno concreto che un fenomeno così complesso può essere affrontato solo con una strategia comune, come sta facendo l’Italia insieme a Paesi di origine e transito dei flussi migratori”, si legge appunto sull’account X del Ministero dell’Interno.

La collaborazione tra Italia e Tunisia si inserisce in un contesto più ampio di cooperazione internazionale volta a contrastare le reti criminali che sfruttano la disperazione dei migranti per lucrare illegalmente sul loro viaggio verso l’Europa. Questo impegno congiunto testimonia dell’importanza della solidarietà e della cooperazione tra Stati nel garantire la sicurezza e la tutela dei diritti umani. Allo stesso tempo, però, conferma anche la necessità di aprire nuove vie legali per permettere ai migranti di scappare dalle situazioni estremamente critiche in cui sono costretti a vivere.

